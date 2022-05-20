В РПЛ может появиться «Зал славы»

РПЛ предложил клубам идею «Зала славы». Туда бы вводились футболисты и тренеры, знаковые для чемпионата. Новых членов для этого символического клуба определяли бы голосованием.
Также лига планирует ввести ежегодную Премию РПЛ – специальную церемонию с участием в том числе звезд эстрады, на которой будут вручать различные индивидуальные награды. Первая такая церемония намечена на май 2023 года.
- Завтра, 21 мая, завершится очередной сезон РПЛ.
- Новый стартует в июле и в ноябре прервется на чемпионат мира-2022.
- РПЛ возглавляет Ашот Хачатурянц.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «РБ Спорт»