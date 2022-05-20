Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?

В РПЛ может появиться «Зал славы»

РПЛ предложил клубам идею «Зала славы». Туда бы вводились футболисты и тренеры, знаковые для чемпионата. Новых членов для этого символического клуба определяли бы голосованием.

Также лига планирует ввести ежегодную Премию РПЛ – специальную церемонию с участием в том числе звезд эстрады, на которой будут вручать различные индивидуальные награды. Первая такая церемония намечена на май 2023 года.

  • Завтра, 21 мая, завершится очередной сезон РПЛ.
  • Новый стартует в июле и в ноябре прервется на чемпионат мира-2022.
  • РПЛ возглавляет Ашот Хачатурянц.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Лаксальт близок к уходу из «Динамо»
«Спартак» не вел переговоры с Бакаевым о продлении контракта из-за неясности по бюджету («СЭ»)
«Спартак» подпишет новый контракт с сыном четырехкратного чемпиона России Мелешина
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

20.05.2022 22:02
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +244

    fakeid 34 минуты назад

    акинфеев, аршавин, керж, дзюба, веретенников, игнашевич, берёзы, ну и далее по списку. рылы, конечно, будут недовольны.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17732

    Persona_non_Grata > fakeid 24 секунды назад

    А в начале списка будут - Старостин, Симонян, Нетто, Ловчев, Гаврилов, Черенков,Родтонов, Цимболарь, Тихонов, Титов , ........................................
    Впрочем, откуда тебе, малолетнему прыщу знать кто эти люди ... (((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6623

    Из Твери Леха 45 минут назад

    Вот делать-то нечего. Да и намечается такая ситуация, что каждый следующий чемпионат будет хуже предыдущего. И давать концерты при убогом уровне футбола это странное решение.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19485

    Аvenger 1 час назад

    Первые кандидаты Кокорин и Мамаев. Далее Дзюба, Мутко, и Зарема.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17732

    Persona_non_Grata > Аvenger 1 час назад

    +++ )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7010

    Томик 2 часа назад

    Не нужен. А то потом туда дзюб будут всяких вводить и говорить, что "правила задним числом перепишем". И как потом Гаврилову и Черенкову рядом с Артемкой в списке находиться? Позорище.

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +244

    fakeid > Томик 36 минут назад

    для дзюбы точно позорище с такими ноунэймами быть рядом.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11