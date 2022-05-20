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  • Агент Гурцкая – о взятках российским судьям: «От 1 до 10 миллионов рублей в зависимости от значимости матча»

Агент Гурцкая – о взятках российским судьям: «От 1 до 10 миллионов рублей в зависимости от значимости матча»

20 мая 2022, 20:45
17

Футбольный агент Тимур Гурцкая, работающий в российском футболе с 2000 года, сказал главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву, сколько российские судьи могут получать от клубов в качестве вознаграждения.

«О каких суммах идет речь, когда мы говорим о вознаграждении судьям от клубов? В первые десять туров – до миллиона рублей, в последних турах – до 10 миллионов», – сообщил Гурцкая.

В дальнейшем развитии разговора с Каманцевым слово «вознаграждение» было заменено словом «взятка».

  • Агент Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионском сезоне-2016/17.
  • Например, он организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».
  • Гурцкая дружит с бывшим главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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серега кашин
1653070450
значит сам давал на лапу
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Persona_non_Grata
1653070836
Что такое для Газпрома 30 или даже 300 млн рублей - мелочь ...
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MaxRnD
1653072334
Ну что вы, ну разве может взять, например, Казарцев ?
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JTherry
1653073442
РФС сам провоцирует судей брать взятки, зная менталитет российских судей и их "любовь" к халявным деньгам, платят за судейство матча 100 т.р... Карась же отметил в своем интервью, что "на поле играют долларовые миллионеры", а судьи должны сами себе оплачивать тренировки и медицинские услуги... будут брать, как миленькие, будут брать, зависть не искоренить ничем...)
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Vitaga
1653073908
скорей всего это заниженные цифры. не будут рисковать из сумм сопоставимых с парой другой месячных зарплат
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ААМ
1653074511
Взятка в России, как дыхание. Почему судьи д.б. честнее чиновников, бизнесменов и офицерья. Хуже только в Украине даже по международным рейтингам.
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NewLife
1653075071
Где же бомже комментаторы с их опровержением типа: у нас судят честно, коррупции нет, синит - сама невинность, чемпионское поддувало не существует)
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BRO_football
1653075743
Ну теперь понятно каким образом Спартак добыл себе чемпионство РПЛ в сезоне 2016/17
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Artemka444
1653098936
Балабол!!!!
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