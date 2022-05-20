Агент Гурцкая – о взятках российским судьям: «От 1 до 10 миллионов рублей в зависимости от значимости матча»

Футбольный агент Тимур Гурцкая, работающий в российском футболе с 2000 года, сказал главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву, сколько российские судьи могут получать от клубов в качестве вознаграждения.

«О каких суммах идет речь, когда мы говорим о вознаграждении судьям от клубов? В первые десять туров – до миллиона рублей, в последних турах – до 10 миллионов», – сообщил Гурцкая.

В дальнейшем развитии разговора с Каманцевым слово «вознаграждение» было заменено словом «взятка».

Агент Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионском сезоне-2016/17.

Например, он организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».

Гурцкая дружит с бывшим главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

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