Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой

Агент Гурцкая – о взятках российским судьям: «От 1 до 10 миллионов рублей в зависимости от значимости матча»

Футбольный агент Тимур Гурцкая, работающий в российском футболе с 2000 года, сказал главе департамента судейства РФС Павлу Каманцеву, сколько российские судьи могут получать от клубов в качестве вознаграждения.

«О каких суммах идет речь, когда мы говорим о вознаграждении судьям от клубов? В первые десять туров – до миллиона рублей, в последних турах – до 10 миллионов», – сообщил Гурцкая.

В дальнейшем развитии разговора с Каманцевым слово «вознаграждение» было заменено словом «взятка».

  • Агент Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионском сезоне-2016/17.
  • Например, он организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».
  • Гурцкая дружит с бывшим главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Карраскаль: «Верю, что у ЦСКА впереди много ярких побед!»
Экс-судья Захаров – о женщинах-арбитрах: «Они должны больше варить суп, чем участвовать в мужских делах» 1
Григорий Иванов: «Спартак» против расширения РПЛ? Там есть одно мнение – Заремы. Остальные – неправильные» 2
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:45
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +17720

    Persona_non_Grata 23 минуты назад

    Что такое для Газпрома 30 или даже 300 млн рублей - мелочь ...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7113

    серега кашин 29 минут назад

    значит сам давал на лапу

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11