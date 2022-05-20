Часть клубов РПЛ хочет делить деньги от медиаправ поровну. Сейчас распределение зависит от места в таблице

В российской Премьер-лиге со следующего сезона может измениться схема распределения средств, полученных за реализацию медиаправ.

Часть клубов РПЛ хочет делить деньги поровну – каждому по 412 миллионов рублей.

Данная инициатива принадлежит клубам из нижней части таблицы, а лидеров чемпионата такие условия не устраивают.

Сейчас действует схема, согласно которой 40 процентов распределяется по спортивному принципу (чем выше место, тем больше сумма призовых), еще 60 процентов – в равных долях между клубами.

Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято летом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?