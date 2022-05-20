В РФС отреагировали на информацию о возможном переносе из Казани Суперкубка УЕФА-2023

Служба коммуникаций РФС сообщила, что на сегодняшний день УЕФА не уведомлял союз о планах отобрать у Казани право принять матч за Суперкубок Европы в 2023 году.

«Российский футбольный союз не получал уведомлений от УЕФА о переносе матча за Суперкубок-2023, проведение которого запланировано в Казани», – заявили в РФС.

Матч за Суперкубок УЕФА должен пройти на казанской «Ак Барс Арене» в августе 2023 года.

Ранее УЕФА лишил Санкт-Петербург финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, перенеся его в Париж.

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