«Спартак» – о реформе РПЛ: «Более разумное изменение – разделение на две восьмeрки. Другой вариант – Кубок лиги»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какую реформу РПЛ клуб считает оптимальной.

«На наш взгляд, гораздо более разумным изменением станет разделение на две восьмeрки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах в эти сложные времена.

Другой вариант – Кубок лиги. А расширение только усугубит ситуацию», – сказал Мележиков.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ после 29 туров.

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