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«Спартак» – о реформе РПЛ: «Более разумное изменение – разделение на две восьмeрки. Другой вариант – Кубок лиги»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какую реформу РПЛ клуб считает оптимальной.

«На наш взгляд, гораздо более разумным изменением станет разделение на две восьмeрки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах в эти сложные времена.

Другой вариант – Кубок лиги. А расширение только усугубит ситуацию», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ после 29 туров.
  • Лига обсуждает с клубами 5 вариантов проведения следующего сезона.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +914

    jek718875 55 минут назад

    Лучше разбить на четыре четвёрки

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    Рейтинг: +32007

    oyabun 1 час назад

    Вопрос в какой восьмерке видит себя Спартак? Сейчас то во второй..

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    Рейтинг: +3596

    Spirit_78 1 час назад

    Первой восьмёрке это поможет увеличить доходы, а что произойдёт с доходами клубов из второй восьмёрки? Вопрос риторический.

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