В РПЛ прокомментировали расторжение спонсорского контракта с «Лигой Ставок»

Пресс-служба РПЛ озвучила позицию лиги по поводу прекращения сотрудничества с генеральным партнером «Лигой ставок».
«Лига ставок» действительно сделала предложение РПЛ, от которого потом сама же и отказалась.
Комментировать моральную, деловую и юридическую сторону вопроса мы пока не готовы, это одностороннее решение действующего спонсора Лиги.
При этом мы уверены, что РПЛ найдeт достойного партнeра в категории «букмекеры», – говорится в комментарии РПЛ.
- «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.
- Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.
- Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.
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Источник: «Чемпионат»