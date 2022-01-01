Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ. Клубы поддержат его в обмен на расширение лиги (Андрей Панков)

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Ашота Хачатурянца.

По информации журналиста Андрея Панкова, кандидатура Алаева устраивает топ-клубы РПЛ. Представители команд из нижней части таблицы также готовы поддержать президента ФНЛ, но при условии, что тот в ответ поддержит расширение РПЛ до 18 команд.

  • Хачатурянц был избран главой РПЛ в ноябре 2021 года.
  • Срок полномочий – 5 лет.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Митрофанов: «Мораторий на вылет из РПЛ полностью нарушает спортивный принцип»
Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 4
Fan ID начнет действовать со следующего сезона на семи стадионах (Иван Карпов) 2
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11