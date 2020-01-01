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Арбитр РПЛ Кукуляк провалил тест на физическую подготовку в Швейцарии

Судья РПЛ Евгений Кукуляк не прошел тест на физическую подготовку в рамках учебно-тренировочных курсов в Швейцарии.

Какое именно упражнение не удалось калужанину, не сообщается.

  • 35-летний Кукуляк судит в РПЛ с 2020 года.
  • Ранее он сам играл на профессиональном уровне.
  • Сейчас Кукуляк сам занимается подготовкой судей у себя в Калуге.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2395

    фанат джигурды 22 минуты назад

    Пусть на Арене Анненки таблички поднимает и не лезет не в свои дела, как в матче с фк Подолье!!!

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    Рейтинг: +15693

    житель СПб 26 минут назад

    А что они вообще в Швейцарии делают?! В Калугу! В Коломну! На худой конец - в Тверь!

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