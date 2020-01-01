Арбитр РПЛ Кукуляк провалил тест на физическую подготовку в Швейцарии

Пусть на Арене Анненки таблички поднимает и не лезет не в свои дела, как в матче с фк Подолье!!!
Судья РПЛ Евгений Кукуляк не прошел тест на физическую подготовку в рамках учебно-тренировочных курсов в Швейцарии.
Какое именно упражнение не удалось калужанину, не сообщается.
- 35-летний Кукуляк судит в РПЛ с 2020 года.
- Ранее он сам играл на профессиональном уровне.
- Сейчас Кукуляк сам занимается подготовкой судей у себя в Калуге.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?