Арбитр РПЛ Кукуляк провалил тест на физическую подготовку в Швейцарии

Судья РПЛ Евгений Кукуляк не прошел тест на физическую подготовку в рамках учебно-тренировочных курсов в Швейцарии.

Какое именно упражнение не удалось калужанину, не сообщается.

35-летний Кукуляк судит в РПЛ с 2020 года.

Ранее он сам играл на профессиональном уровне.

Сейчас Кукуляк сам занимается подготовкой судей у себя в Калуге.

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