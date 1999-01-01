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«Ниссан» и «Уральские авиалинии» прекратят сотрудничество со «Спартаком». Клуб потеряет 300 миллионов рублей (Максим Алланазаров)

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал о будущих финансовых потерях «Спартака».

«По моей информации, авиакомпания «Уральские авиалинии» и автомобильный концерн «Ниссан» не будут продолжать сотрудничество со «Спартаком».

По разным оценкам, клуб потеряет порядка 300 миллионов рублей», – написал инсайдер.

  • К 2024 году бюджет «Спартака» сократится более чем на половину.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • У команды за последние 18 лет 1 официальный титул.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3022

    Enter2006 17 минут назад

    Зарема счас заплачет...

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