Зеленов: «Фанаты «Спартака», не поддерживающие бойкот, смогут купить билеты на трибуну B»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о реализации билетов для болельщиков клуба на финальный матч Кубка России против «Динамо».

«Вечером должна быть информация по билетам. Часов в восемь. По поводу трибуны В. Коллеги из РФС должны опубликовать релиз.

Предполагается, что туда будут покупать билеты те болельщики «Спартака», которые не поддерживают бойкот и хотят прийти на футбол. Их будет реализовывать уже РФС, а также партнеры организации», – сказал Зеленов.

Кубок России состоится 29 мая в «Лужниках».

Спартаковские фанаты бойкотируют матчи из-за принятия закона о Fan ID.

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