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  • «Спартак» намерен готовиться к новому сезону на базе в Тарасовке

«Спартак» намерен готовиться к новому сезону на базе в Тарасовке

17 мая 2022, 15:45
1

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о планах команды на летнее межсезонье.

– Вы говорили, что есть вариант, что все летние сборы пройдут в Тарасовке.

– Скорее всего, так и будет. Решение еще не принято, но все идет к тому, что сбор будет проходить у нас на базе.

– Все три в Тарасовке?

– Их количество зависит от того, как мы сыграем 29 мая. Потому что возможен вариант матча за Суперкубок, а когда он будет, еще неточно.

– Этим летом так получается, что все московские команды будут проводить сборы в столичном регионе. Есть понимание, будет ли между ними турнир?

– Я слышал, что будет такой турнир. Но как только появится официальная информация, мы скажем. Это вопрос уже к нашему руководству, Евгению Мележикову.

– Пул участников такого турнира определен?

– Не слышал ни о какой конкретике. Знаю, что планируется два турнира: один «Матч ТВ» организует, один – Telesport.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • 29 мая команда сыграет с «Динамо» в финале Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (1)
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ilichkadr
1652793403
Во губёху-то раскатал "возможен вариант матча за Суперкубок"!?
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