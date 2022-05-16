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  • Главные новости дня. Дзюба ведет переговоры с западноевропейским клубом; «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью

Главные новости дня. Дзюба ведет переговоры с западноевропейским клубом; «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью

16 мая 2022, 01:43
3

Тен Хаг рассчитывает, что Канте поможет молодым игрокам «Манчестер Юнайтед».

Сын Аршавина вывел Мартинса на матч с «Зенитом». Ребенок занимается в академии «Спартака» («Мутко против»).

РПЛ. «Урал» разгромил «Рубин» и обезопасился от прямого вылета, Шатов забил своей бывшей команде.

РПЛ. «Зенит» ушел от поражения от «Спартака» благодаря пенальти на 93-й минуте.

Судья Федотов: «Зенит» сравнял счет со «Спартаком» с ошибочного пенальти».

Дзюба покинул «Открытие Банк Арену» с тремя охранниками и упомянул Белград. Им интересуется «Црвена Звезда».

«Зенит» не планирует продлевать контракт с Дзюбой («Мутко против»).

РПЛ. «Краснодар» с 11 воспитанниками удержал победу над ЦСКА и лишил его шансов на медали.

Дзюба ведет переговоры с западноевропейским и российским клубами (Metaratings).

Зарема – после игры с «Зенитом»: «Судьи – холуи у газпромовского руководства, исполняющие глобальный заказ».

Примера. «Барселона» стала серебряным призером; «Реал» и «Атлетико» сыграли свои матчи вничью.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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neim
1652671359
Западноевропейский клуб из Испании, Португалии, Франции или Швейцарии ?
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Олег1204
1652679743
Прочитал как с заднеприводными
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Fusballer
1652680832
В любимое Сан-Марино отправится?
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