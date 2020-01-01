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Примера. «Барселона» гарантировала себе серебро; «Реал» и «Атлетико» сыграли свои матчи вничью

«Барселона» в предпоследнем туре чемпионата Испании сыграл вничью с «Хетафе». Очко гарантировало каталонцам серебро.

Этому поспособствовала потеря очков «Атлетико» в матче с «Севильей».

Чемпион «Реал» не смог победить идущий в зоне вылета «Кадис».

Испания. Примера. 37-й тур

Хетафе – Барселона – 0:0

Кадис – Реал – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Диас, 5; 1:1 – Собрино, 37.

Незабитые пенальти: Негредо, 61 – нет.

Атлетико – Севилья – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хименес, 30; 1:1 – Эн-Несири, 85.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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