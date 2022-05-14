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Широков: «Таких людей, как Моргенштерн, вообще не должно быть»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков негативно высказался о Моргенштерне (признан иностранным агентом в России) – музыканте, рэп– и поп-исполнителе.

– Вашему сыну в этом году 14. Запрет артистов, в частности, Моргенштерна (признан иностранным агентом в России), положительно влияет на его воспитание?

– Более чем. Я считаю, что таких людей вообще не должно быть.

– А вы какую музыку предпочитаете?

– Российскую, ретро в большей степени.

  • Широков не работает в футболе с 2019 года.
  • На его счету 56 матчей за сборную России, 13 голов.
  • Широков выигрывал Кубок УЕФА, брал бронзу Евро-2008.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +12368

    playsh 1 минуту назад

    Согласен,но в список к Моргенштерну я бы добавил самого Шира.Таких тоже не должно быть - не ровён час,опять потянет пацанчика когого-нибудь попинать.

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    Рейтинг: +19388

    Аvenger 8 минут назад

    При рождении Валеев. (Моргенштернов, Морнингстаров, Утрозвёзднов)

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    Рейтинг: +3513

    Spirit_78 12 минут назад

    Ну хоть в чём-то можно с Широковым согласиться)

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    Рейтинг: +14476

    Barmaleushka 16 минут назад

    Ждём комментов "Пеникса" в защиту 3,14дерштерна .

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