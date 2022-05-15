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  • Широков: «Таких людей, как Моргенштерн, вообще не должно быть»

Широков: «Таких людей, как Моргенштерн, вообще не должно быть»

15 мая 2022, 00:13
14

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков негативно высказался о Моргенштерне (признан иностранным агентом в России) – музыканте, рэп– и поп-исполнителе.

– Вашему сыну в этом году 14. Запрет артистов, в частности, Моргенштерна (признан иностранным агентом в России), положительно влияет на его воспитание?

– Более чем. Я считаю, что таких людей вообще не должно быть.

– А вы какую музыку предпочитаете?

– Российскую, ретро в большей степени.

  • Широков не работает в футболе с 2019 года.
  • На его счету 56 матчей за сборную России, 13 голов.
  • Широков выигрывал Кубок УЕФА, брал бронзу Евро-2008.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Spirit_78
1652564473
Ну хоть в чём-то можно с Широковым согласиться)
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Plyash
1652565299
Согласен,но в список к Моргенштерну я бы добавил самого Шира.Таких тоже не должно быть - не ровён час,опять пацанчика когого-нибудь попинает.
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Atyrau85
1652592763
)
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Atyrau85
1652592826
Если честно никогда не слушал такого исполнителя. А он видимо да)
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kvm
1652593366
Моргенштерн: «Таких людей, как Широков, вообще не должно быть»
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portero
1652598563
Запретить широкова вместе с утренней-пвиздой....
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NewLife
1652601776
Спасибо за интересный материал о футболе)
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САДЫЧОК
1652607261
Широков должен сидеть в тюрьме ! Те , кто его отмазал- тоже ! (кто такой Моргенштерн ..я не знаю )
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Январь 59
1652607937
После того как Широков бил ногами судью, я перестал уважать Широкова, а про Моргенштерна слышал краем уха и видео его сатанинские наколки. Не могу ничего положительного дать в его оценку. Рэп никогда не слушал, а нецензурный тем более. В данном случае уж лучше не понимать о чём поют ( если это бормотание можно назвать "Поют") нежели понимать , что нио чём.
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шахта Заполярная
1652620649
В первые согласен с Широковым. Широков - это гопник. А этот так называемый певун, или кто он там, иностранный агент, т.е. предатель. Вывод. И они должны сидеть. Самая лучшая музыка - это ретро с 65 - 85 годы. Это золотые годы в музыке и русской и западной.
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