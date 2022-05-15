Широков: «Таких людей, как Моргенштерн, вообще не должно быть»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков негативно высказался о Моргенштерне (признан иностранным агентом в России) – музыканте, рэп– и поп-исполнителе.

– Вашему сыну в этом году 14. Запрет артистов, в частности, Моргенштерна (признан иностранным агентом в России), положительно влияет на его воспитание?

– Более чем. Я считаю, что таких людей вообще не должно быть.

– А вы какую музыку предпочитаете?

– Российскую, ретро в большей степени.

Широков не работает в футболе с 2019 года.

На его счету 56 матчей за сборную России, 13 голов.

Широков выигрывал Кубок УЕФА, брал бронзу Евро-2008.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?