Согласен,но в список к Моргенштерну я бы добавил самого Шира.Таких тоже не должно быть - не ровён час,опять потянет пацанчика когого-нибудь попинать.
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков негативно высказался о Моргенштерне (признан иностранным агентом в России) – музыканте, рэп– и поп-исполнителе.
– Вашему сыну в этом году 14. Запрет артистов, в частности, Моргенштерна (признан иностранным агентом в России), положительно влияет на его воспитание?
– Более чем. Я считаю, что таких людей вообще не должно быть.
– А вы какую музыку предпочитаете?
– Российскую, ретро в большей степени.
- Широков не работает в футболе с 2019 года.
- На его счету 56 матчей за сборную России, 13 голов.
- Широков выигрывал Кубок УЕФА, брал бронзу Евро-2008.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?