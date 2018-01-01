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Глава Кубка России: «Наш турнир – самый масштабный в стране. В день финала Москва заживет футболом, как это было во время финала ЧМ-2018»

Юрий Нестеров, глава Кубка России, анонсировал финал турнира между «Спартаком» и «Динамо», который состоится в «Лужниках».

«Кубок России – самый масштабный футбольный турнир страны. 29 мая Москва заживет и задышит футболом, как это было во время финала чемпионата мира-2018», – сказал Нестеров.

  • Хозяином финала будет «Спартак».
  • Билеты на матч будут стоить от 500 рублей.
  • В «Лужниках» не было футбольных матчей с сентября.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Кубка России

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