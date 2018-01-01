Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
2 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам
3 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?

Депутат Госдумы Хамзаев: «Fan ID – это механизм безопасности. От террористической угрозы никуда не деться»

Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ, прокомментировал введение в России паспортов болельщиков (Fan ID).

«Fan ID не должен быть конкретно поркой. Это и пугает людей сегодня. Но это должен быть механизм безопасности. Есть такое понятие «террористическая угроза», от этого никуда не денетесь.

Безопасность должна быть на первой стадии», – сказал Хамзаев.

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
РПЛ. «Сочи» в большинстве не обыграл «Нижний Новгород», но вышел на второе место 1
Экс-агент Абрамов: «Это хрень, что «Зенит» – самый популярный клуб России. Самая любимая, самая великая команда страны – «Спартак» 2
ЦСКА на поезде выехал на матч с «Краснодаром»
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:10
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +276

    Stavr007 30 минут назад

    балабол, сколько террактов было за это время?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +109

    kostilio 40 минут назад

    откуда эти депутаты берутся (((( какой ужас

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11