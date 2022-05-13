Депутат Госдумы Хамзаев: «Fan ID – это механизм безопасности. От террористической угрозы никуда не деться»

Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ, прокомментировал введение в России паспортов болельщиков (Fan ID).
«Fan ID не должен быть конкретно поркой. Это и пугает людей сегодня. Но это должен быть механизм безопасности. Есть такое понятие «террористическая угроза», от этого никуда не денетесь.
Безопасность должна быть на первой стадии», – сказал Хамзаев.
- Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
- Госдума приняла закон в декабре.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»