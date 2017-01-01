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Романцев – о Fan ID: «Госдуме нужно прекратить издевательство над болельщиками»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выступил за отмену Fan ID.

– Стоит ли болельщикам «Спартака» прервать бойкот и прийти на финальную игру Кубка России?

– Я вообще считаю, что нужно прекратить издевательство над болельщиками. Больше заниматься нечем Госдуме?

Люди просто требуют хлеба и зрелищ. Я на стороне болельщиков.

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 16:33
Комментарии4
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    Рейтинг: +17415

    Persona_non_Grata 34 минуты назад

    Госдуме нужно прекратить издевательство над ЛЮДЬМИ !!!

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    Рейтинг: +914

    сутулая собака и лисы 1 час назад

    я понимаю, зачем фан id тем же британцам, когда у тебя 50 000 людей на энфилде и важна безопасность.

    но у нас даже на дерби трибуты выглядят как кошачий лешай.
    зачем этот фан id? лучше бы поработали над заполняемостью стадионов и популяризации спорта.

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    Рейтинг: +2952

    Enter2006 1 час назад

    Олег Иванович, молодец! Верно всё, не вводить ещё одну карательную систему!

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    Рейтинг: +7435

    R_a_i_n 2 часа назад

    А Госдума тут при чем? Она всего лишь проводник. Лобби в другом месте.

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