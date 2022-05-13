В «Спартаке» прокомментировали прекращение сотрудничества с Nike

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов ответил на вопросы о прекращении сотрудничества с компанией Nike.

– «Спартак» и «Зенит» были единственными клубами РПЛ, получавшими деньги от сотрудничества с техническим спонсором. Какой суммы лишится «Спартак» теперь? Пишут про 500 миллионов рублей в год.

– Раскрывать размер спонсорского контракта мы не имеем права, но сумма является существенной для коммерческой доходной части.

При этом не хотим, чтобы партнерское взаимоотношение исчислялось только в денежном выражении.

Nike был надежным партнером, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность Фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети «Спартак-Юниор».

– Были ли варианты покупать форму Nike старого образца или новых коллекций – работать себе в убыток, но продолжать сотрудничать с фирмой?

– На текущий момент команда играет в продукции компании Nike, также решается вопрос с доставкой формы следующего сезона и ретро-формы, которые уже изготовлены.

– Компании-производители из каких стран рассматривает клуб сейчас? Только отечественные или есть зарубежные варианты?

– Клуб прорабатывает широкий географический спектр потенциальных технических партнеров – Россия, Китай и ряд европейских стран, готовых работать с нами.

– К чему готовиться болельщикам: будет ли повышение цен на экипировку в фаншопах или же напротив снижение, если производитель будет из России?

– Сейчас трудно ответить на вопрос по ценообразованию продукции, так как нет базы для расчета. Клуб будет стремиться к удержанию розничных цен на клубную форму и атрибутику.

Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

Команда идет на 9-м месте в РПЛ, зато вышла в финал Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?