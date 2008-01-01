⚽ РПЛ. «Уфа» примет «Арсенал», «Ростов» встретится с «Химками», «Локомотив» сыграет с «Динамо»

Сегодня, 14 мая, 29-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

Сначала встретятся команды из зоны вылета «Уфа» и тульский «Арсенал». В 16:30 мск одновременно стартуют «Ростов» с «Химками» и «Локомотив» с «Динамо». А закроют игровой день в Грозном «Ахмат» и «Крылья Советов».

Россия. РПЛ. 29-й тур

Уфа – Арсенал (Тула)

14 мая, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

14 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)

14 мая, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)

14 мая, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

15 мая, 14:00 мск

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

15 мая, 16:30 мск

Краснодар – ЦСКА (Москва)

15 мая, 19:00 мск

Сочи – Нижний Новгород – 0:0

Удаления: нет – Эннин, 48 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?