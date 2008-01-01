Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
3 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом

⚽ РПЛ. «Уфа» примет «Арсенал», «Ростов» встретится с «Химками», «Локомотив» сыграет с «Динамо»

Сегодня, 14 мая, 29-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

Сначала встретятся команды из зоны вылета «Уфа» и тульский «Арсенал». В 16:30 мск одновременно стартуют «Ростов» с «Химками» и «Локомотив» с «Динамо». А закроют игровой день в Грозном «Ахмат» и «Крылья Советов».

Россия. РПЛ. 29-й тур

Уфа – Арсенал (Тула)

14 мая, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

14 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)

14 мая, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)

14 мая, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

15 мая, 14:00 мск

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

15 мая, 16:30 мск

Краснодар – ЦСКА (Москва)

15 мая, 19:00 мск

Сочи – Нижний Новгород – 0:0

Удаления: нет – Эннин, 48 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Где смотреть «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 14 мая
Губерниев – о переходе РФС в Азию: «Это бред. Россия – европейская страна»
Жиго: «Сейчас у меня одна мечта – выиграть трофей со «Спартаком». Навсегда останусь фанатом красно-белых»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:07
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1903

    morgan59 1 час назад

    Если сегодня Динамо победит, значит Сочи в поледнем туре сольются. А в финале кубка России Динамовцам не светит договорняк со Спартаком, Спартак победити не споткнётся.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4369

    Красногорск_Фан 3 часа назад

    Ели Динамо хочет достигнуть максимума играть ему 3 финала. Надеюсь что сегодня не его день и локомотив поборется в последней домашней игре сезона. Победы локомотиву !

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11