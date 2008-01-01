⚽ РПЛ. «Уфа» примет «Арсенал», «Ростов» встретится с «Химками», «Локомотив» сыграет с «Динамо»

Если сегодня Динамо победит, значит Сочи в поледнем туре сольются. А в финале кубка России Динамовцам не светит договорняк со Спартаком, Спартак победити не споткнётся.
Сегодня, 14 мая, 29-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.
Сначала встретятся команды из зоны вылета «Уфа» и тульский «Арсенал». В 16:30 мск одновременно стартуют «Ростов» с «Химками» и «Локомотив» с «Динамо». А закроют игровой день в Грозном «Ахмат» и «Крылья Советов».
Россия. РПЛ. 29-й тур
14 мая, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки
14 мая, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)
14 мая, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)
14 мая, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)
15 мая, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
15 мая, 16:30 мск
15 мая, 19:00 мск
Удаления: нет – Эннин, 48 (вторая ж.к.).
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?