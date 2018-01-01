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⚽ РПЛ. «Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», «Локомотив» и «Динамо» встретятся сегодня

Вчера, 13 мая, матчем «Сочи»«Нижний Новгород» (0:0) открылся 29-й тур РПЛ.

Сегодня «Локомотив» примет на своем поле «Динамо», а в воскресенье «Спартак» сыграет с «Зенитом».

Россия. РПЛ. 29-й тур

Уфа – Арсенал (Тула)

14 мая, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

14 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)

14 мая, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)

14 мая, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

15 мая, 14:00 мск

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

15 мая, 16:30 мск

Краснодар – ЦСКА (Москва)

15 мая, 19:00 мск

Сочи – Нижний Новгород – 0:0

Удаления: нет – Эннин, 48 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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