⚽ РПЛ. «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом», «Локомотив» и «Динамо» сыграют завтра

Сегодня, 13 мая, матчем «Сочи» – «Нижний Новгород» откроется 29-й тур РПЛ.
Завтра «Локомотив» примет на своем поле «Динамо», а в воскресенье «Спартак» сыграет с «Зенитом».
Россия. РПЛ. 29-й тур
13 мая, 19:00 мск
14 мая, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки
14 мая, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)
14 мая, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)
14 мая, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)
15 мая, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
15 мая, 16:30 мск
15 мая, 19:00 мск
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