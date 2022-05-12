«Спортмастер» готов стать экипировщиком клубов РПЛ

Управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов сообщил о наличии переговоров с клубами РПЛ по поводу возможного сотрудничества.

– Готова ли компания Demix обеспечить футбольной экипировкой клубы РПЛ в следующем сезоне?

– «Спортмастер» долго шел и постепенно готовился к взаимодействию с российскими командами.

Если говорить о футболе, то мы начали с детского футбола, занимаясь проектом «Мини-футбол в школу», где задействовано 1,5 миллиона школьников, потом начали работать с юношескими и студенческими командами.

Провели с Ассоциацией мини-футбола России турнир Спортмастер PRO «Финал четырех» среди профессиональных команд, турнир Спортмастер PRO – Городская лига. У нас есть мячи Demix для футбола категории FIFA Approved.

Мы уже встретились с представителями РПЛ и обсудили возможность сотрудничества. У нас такая возможность есть.

Мы готовы удовлетворить частично потребности команд в нынешнем сезоне и принять заказы на следующий сезон. Можем подготовить уникальные предложения по экипировке, цене и условиям поставки.

Ранее компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».

По этой причине московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?