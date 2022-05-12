Каттани – о словах, что «Спартак» главный клуб России: «Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил свои слова о величии московского клуба.

– Впереди «Зенит», они уже чемпионы и хотели бы утвердиться в этом статусе в матче против «Спартака».

– Любая команда, которая приезжает сюда, хочет победить. Неважно, чемпион это или нет. «Енисей» тоже хотел выиграть. У любого, кто играет против «Спартака», есть дополнительная мотивация, потому что «Спартак» – это главный клуб России.

Это может не нравиться, но это факт. Когда мы говорим об этом, то вижу реакцию. Но я в самом великом клубе России – это не моя проблема, а кого-то другого.

– Вы сказали про главный клуб России. Что вы подразумеваете под этим? «Зенит» же стал чемпионом четвертый раз подряд.

– Я здесь не для того, чтобы переписывать историю. Мне даже не надо было приезжать сюда, чтобы понять, что самый великий, самый славный клуб России – это московский «Спартак».

Я думаю, что бесполезно тратить время на то, чтобы переписать историю. Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем. Для меня это факт, зачем лишний раз это обсуждать?

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, зато вышел в финал Кубка России.

Матч с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая.

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