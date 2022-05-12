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  • Каттани – о словах, что «Спартак» главный клуб России: «Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем»

Каттани – о словах, что «Спартак» главный клуб России: «Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем»

12 мая 2022, 19:37
10

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил свои слова о величии московского клуба.

– Впереди «Зенит», они уже чемпионы и хотели бы утвердиться в этом статусе в матче против «Спартака».

– Любая команда, которая приезжает сюда, хочет победить. Неважно, чемпион это или нет. «Енисей» тоже хотел выиграть. У любого, кто играет против «Спартака», есть дополнительная мотивация, потому что «Спартак» – это главный клуб России.

Это может не нравиться, но это факт. Когда мы говорим об этом, то вижу реакцию. Но я в самом великом клубе России – это не моя проблема, а кого-то другого.

– Вы сказали про главный клуб России. Что вы подразумеваете под этим? «Зенит» же стал чемпионом четвертый раз подряд.

– Я здесь не для того, чтобы переписывать историю. Мне даже не надо было приезжать сюда, чтобы понять, что самый великий, самый славный клуб России – это московский «Спартак».

Я думаю, что бесполезно тратить время на то, чтобы переписать историю. Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем. Для меня это факт, зачем лишний раз это обсуждать?

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, зато вышел в финал Кубка России.
  • Матч с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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portero
1652374196
Вот он! Настоящий "друг" Заремы!!!
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"supermax"
1652374225
надо не болтать, а работать...пока вы там болтаете Спартак на 9 месте болтается как йух об ляжку
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R_a_i_n
1652377100
Эт всё фигня. Щас каловых дел мастер отпишет истинное положение дел.
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_Marqella_
1652383395
Очередной говорун...таких много в Спартаке...Делом бы доказывали а не языком а то обыграли Урал и Енисей и всё понеслось,главный клуб страны... Титулами надо доказывать...
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alp
1652385531
а он адекватный?
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alefreddy
1652424927
все красиво говорят что Каттани Игнатов Литвинов а воз и ныне там 9 почетное место
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