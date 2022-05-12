Главные новости дня. Черчесов оформил золотой дубль в Венгрии; «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России

Моуринью – об увольнении из «Тоттенхэма»: «Для человека с моей биографией это было странно. Было больно».

Халка могут дисквалифицировать на 12 игр за удар соперника в пах.

У Новосельцева есть варианты в Турции и России. Его приоритет – зарубежье.

В Москве будет снят запрет на продажу пива на стадионах.

Сафонов отказал «Зениту». Петербуржцы купят Лантратова за 2 миллиона (Иван Карпов).

«Зенит» заплатит 3,5 миллиона за Лантратова. Трансфер оформят до конца мая («РБ Спорт»).

Левандовски хочет уйти из «Баварии», потому что его не ценят в клубе (Bild).

«Спартак» выкупит Мартинса у «Янг Бойз».

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России в «Лужниках».

Черчесов второй раз в тренерской карьере оформил золотой дубль.