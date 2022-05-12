Каттани: «Спартак» – это главный, самый великий клуб России»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани убежден в исключительности клуба в рамках России.

«У любого соперника «Спартака» всегда дополнительная мотивация. По одной причине: «Спартак» – это главный клуб России, это факт. Это самый великий клуб России», – сказал итальянец.

Каттани назначен в «Спартак» зимой.

Команда идет в РПЛ 9-й.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

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