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  • Каттани: «Спартак» – это главный, самый великий клуб России»

Каттани: «Спартак» – это главный, самый великий клуб России»

12 мая 2022, 00:15
6

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани убежден в исключительности клуба в рамках России.

«У любого соперника «Спартака» всегда дополнительная мотивация. По одной причине: «Спартак» – это главный клуб России, это факт. Это самый великий клуб России», – сказал итальянец.

  • Каттани назначен в «Спартак» зимой.
  • Команда идет в РПЛ 9-й.
  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак
Комментарии (6)
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paracetamol
1652334035
Всё в прошлом!
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sined1951
1652340776
В спортивном плане Спартак так себе, в скандальном-зажигалочка.
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Plyash
1652343361
За последнее столетие так и есть,Спартак лучший,тут не поспоришь.По всей планете Государства иной раз меняют своё название,так бывает,но люди там остаются те же. Просто последнее двадцатилетие является частью столетия,которое для Спартака получилось совсем неудачное,но не перечеркнула все заслуги команды за столетие. А далее история нас рассудит.Удачи Спартаку в Кубке,возможно,это начало его эры.
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alex1951
1652347034
Слова....слова..... Говорить красиво о команде ,с чьих рук кормишься, святая обязанность.....
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