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АПЛ. «Челси» разгромил «Лидс» – 3:0

«Челси» в 33-м туре чемпионата Англии разгромил на выезде «Лидс». Хозяева были в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Даниэля Джеймса.

Лондонцы укрепились на третьем месте, а «Лидс» остался в зоне вылета.

«Челси» прервал серию из трех матчей без побед.

«Лидс» не побеждает «Челси» 20 лет.

Англия. АПЛ. 33-й тур

Лидс – Челси – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Маунт, 4; 0:2 – Пулишич, 55; 0:3 – Лукаку, 83.

Удаления: Джеймс, 24 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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