РФС опубликовал поздравление с Днем Победы

Российский футбольный союз поздравил всех с Днем Победы, отметив подвиги участников Великой Отечественной войны.

«С великим праздником, с Днeм Победы! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим», – говорится в публикации РФС.

Сегодня, 9 мая 2022 года, отмечается 77-я годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне.

28-й тур РПЛ был посвящен этому празднику.

Все матчи начались с минуты молчания в память о погибших.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?