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РФС опубликовал поздравление с Днем Победы

Российский футбольный союз поздравил всех с Днем Победы, отметив подвиги участников Великой Отечественной войны.

«С великим праздником, с Днeм Победы! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим», – говорится в публикации РФС.

  • Сегодня, 9 мая 2022 года, отмечается 77-я годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне.
  • 28-й тур РПЛ был посвящен этому празднику.
  • Все матчи начались с минуты молчания в память о погибших.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал РФС

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Комментарии3
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    Рейтинг: +6929

    BarStep 2 часа назад

    Этот день ОНИ приближали как могли..!

    С Днём Победы парни!!
    С Днём Великой Победы нашего народа!!!

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    Рейтинг: +405

    (Меня за банили) 2 часа назад

    С Днём победы!!!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +14355

    Barmaleushka 2 часа назад

    Это нельзя забывать ! Всех С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!! УРА !

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