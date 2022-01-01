РФС опубликовал поздравление с Днем Победы

Этот день ОНИ приближали как могли..!
С Днём Победы парни!!
С Днём Великой Победы нашего народа!!!
Российский футбольный союз поздравил всех с Днем Победы, отметив подвиги участников Великой Отечественной войны.
«С великим праздником, с Днeм Победы! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим», – говорится в публикации РФС.
- Сегодня, 9 мая 2022 года, отмечается 77-я годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне.
- 28-й тур РПЛ был посвящен этому празднику.
- Все матчи начались с минуты молчания в память о погибших.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?