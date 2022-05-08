Главные новости дня. Хачатурянц покинет пост главы РПЛ, автобус с фанатами «Спартака» попал в ДТП

«Барселона» устроила чемпионский коридор «Бетису»

Тренер «Порту» Консейсау отметил чемпионство танцем с сигарой

«Реал» хочет забрать у Мбаппе права на его изображение. Из-за этого игрок может остаться в «ПСЖ»

Автобус с фанатами «Спартака» попал в ДТП после игры с «Уралом». Один человек погиб

АПЛ наняла экспертов, чтобы обвинить «Манчестер Сити» в нарушении ФФП

Хачатурянц покинет пост президента РПЛ в конце сезона

Новым президентом РПЛ может стать генеральный директор «Ахмата»

Лунин дебютировал за «Реал» в Примере. Клуб купил его 4 года назад

«Локомотив» сыграл против «Рубина» самым молодым составом в истории клуба в РПЛ

Рабочая группа обсудит проект календаря следующего сезона РПЛ с 20 командами