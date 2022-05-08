«Спартак» – о смерти фаната в ДТП: «Держим ситуацию на контроле»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о смерти болельщика московской команды.
- 15 фанатов «Спартака», ехавшие на микроавтобусе из Екатеринбурга после матча с «Уралом», попали в ДТП.
- Один болельщик погиб.
«Выражаем соболезнования родным погибшего, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пока подробностей и деталей нет, ответственные за сбор средств – а в таких печальных случаях болельщиками организуются подобные сборы – на связь не выходили. Специалисты по работе с болельщиками держат ситуацию на контроле», – сказал Зеленов.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»