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«Спартак» – о смерти фаната в ДТП: «Держим ситуацию на контроле»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о смерти болельщика московской команды.

  • 15 фанатов «Спартака», ехавшие на микроавтобусе из Екатеринбурга после матча с «Уралом», попали в ДТП.
  • Один болельщик погиб.

«Выражаем соболезнования родным погибшего, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пока подробностей и деталей нет, ответственные за сбор средств – а в таких печальных случаях болельщиками организуются подобные сборы – на связь не выходили. Специалисты по работе с болельщиками держат ситуацию на контроле», – сказал Зеленов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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