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Ваноли – первый тренер-легионер «Спартака», победивший в Екатеринбурге

Главный тренер Паоло Ваноли стал первым иностранным тренером «Спартака», победившим «Урал» на его поле. Накануне екатеринбурцжы были обыграны в 28-м туре РПЛ (3:1).

Для Ваноли это был первый визит в Екатеринбург.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64

    Назарян 8 минут назад

    это уже большое достижение для Спартака теперь можно и раслабиться

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