Ваноли – первый тренер-легионер «Спартака», победивший в Екатеринбурге

Главный тренер Паоло Ваноли стал первым иностранным тренером «Спартака», победившим «Урал» на его поле. Накануне екатеринбурцжы были обыграны в 28-м туре РПЛ (3:1).

Для Ваноли это был первый визит в Екатеринбург.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Несколько дней назад сообщалось, что Владимир Федотов из «Сочи» – главный кандидат на замену Ваноли.

Итальянец принял команду зимой.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?