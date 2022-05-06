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Василий Уткин объявил бойкот «Чемпионату»

6 мая 2022, 17:58
14

Журналист и видеоблогер Василий Уткин раскритиковал интернет-издание «Чемпионат» за сегодняшнюю публикацию его цитаты из выпуска на ютубе.

Уткин сказал: «Спартак» – самый популярный клуб России, и не спорьте со мной». Эта фраза была произнесена в рамках рекламной интеграции, а «Чемпионат» привел ее как мнение Василия.

«Чемпионат.ком, я всегда в тебя верил, но ты всякий раз бьешь рекорды. Это фраза (которую вы вынесли в заголовок) – из рекламной интеграции. Любая реклама – присланный заказчиком текст и утвержденный вариант смонтированного ролика.

Нужно, конечно, быть полным идиотом, чтобы фразу из рекламной интеграции, размеченной в программе отбивкой #реклама, опубликовать как авторское мнение... Нужно быть полным идиотом – или хотя бы немного «Чемпионатом».

На неопределенное время я бойкотирую «Чемпионат». Не потому, что меня обидели; на дураков не обижаются – но совершенно бессмысленно делиться мнением с людьми, которые не понимают смысла произнесенного.

Милые, славные, корявые ***», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Беспонтий
1651850402
бойкот это тоже что бойфренд только толще
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порт
1651851719
Лучше бы голодовку объявил,и хайпово и полезно.
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alex1951
1651851851
Уткина и гугуберниева - в отставку! Они позорят россииский футбол!
Ответить
Garrincha58
1651852913
смотри У.... и радуйся в таблицу РПЛ место 10-е самое популярное для вас
Ответить
portero
1651857161
Опять Васю обидели и Вася ответил достойной порцией дерьма...
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ААМ
1651858625
Ничто в футболе этот пышнотелый "Знаток".
Ответить
ySS
1651858865
В кои то то веке Васю поддерживаю
Ответить
NewLife
1651859044
«Спартак» – самый популярный клуб России, и не спорьте со мной» NewLife
Ответить
paracetamol
1651863702
Слава Богу, наконец обойдемся без толстопуза!
Ответить
zigbert
1651902856
Да ладно тебе Василий, не велика беда.
Ответить
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