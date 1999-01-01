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Василий Уткин объявил бойкот «Чемпионату»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин раскритиковал интернет-издание «Чемпионат» за сегодняшнюю публикацию его цитаты из выпуска на ютубе.

Уткин сказал: «Спартак» – самый популярный клуб России, и не спорьте со мной». Эта фраза была произнесена в рамках рекламной интеграции, а «Чемпионат» привел ее как мнение Василия.

«Чемпионат.ком, я всегда в тебя верил, но ты всякий раз бьешь рекорды. Это фраза (которую вы вынесли в заголовок) – из рекламной интеграции. Любая реклама – присланный заказчиком текст и утвержденный вариант смонтированного ролика.

Нужно, конечно, быть полным идиотом, чтобы фразу из рекламной интеграции, размеченной в программе отбивкой #реклама, опубликовать как авторское мнение... Нужно быть полным идиотом – или хотя бы немного «Чемпионатом».

На неопределенное время я бойкотирую «Чемпионат». Не потому, что меня обидели; на дураков не обижаются – но совершенно бессмысленно делиться мнением с людьми, которые не понимают смысла произнесенного.

Милые, славные, корявые ***», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Сегодня, 17:58
Комментарии7
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    Рейтинг: +16665

    Garrincha58 1 час назад

    смотри У.... и радуйся в таблицу РПЛ место 10-е самое популярное для вас

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    Рейтинг: +10664

    alex1951 1 час назад

    Уткина и гугуберниева - в отставку! Они позорят россииский футбол!

    0
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    Рейтинг: +6442

    sochi-2013 > alex1951 1 час назад

    Если бы только футбол. ((

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    Рейтинг: +5989

    порт 1 час назад

    Лучше бы голодовку объявил,и хайпово и полезно.

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    Рейтинг: +1949

    Беспонтий 1 час назад

    бойкот это тоже что бойфренд
    только толще

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    Рейтинг: +89

    Таврида > Беспонтий 1 час назад

    Это что за кот такой, толще френда???

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    Рейтинг: +200

    rzfxgsk 2 часа назад

    Василий Уткин – об отказе Дзюбы выполнять проигранное Геничу желание: «Если слово «му.дак» запретят, его заменит слово «дзюба»... а также Уткин потроллил зенит в целом: «Поздравляю «Зенит» с чемпионством-2023!» ))...
    Что интересно, Чемпионат.ком не опубликовал эти его высказывания, как сделали все остальные спортивные сайты (это ещё раз подтверждает тот факт, что ЧЕМП газпромовский!))... Так что, правильно Вася и сделал, что объявил бойкот :)...

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