Василий Уткин объявил бойкот «Чемпионату»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин раскритиковал интернет-издание «Чемпионат» за сегодняшнюю публикацию его цитаты из выпуска на ютубе.

Уткин сказал: «Спартак» – самый популярный клуб России, и не спорьте со мной». Эта фраза была произнесена в рамках рекламной интеграции, а «Чемпионат» привел ее как мнение Василия.

«Чемпионат.ком, я всегда в тебя верил, но ты всякий раз бьешь рекорды. Это фраза (которую вы вынесли в заголовок) – из рекламной интеграции. Любая реклама – присланный заказчиком текст и утвержденный вариант смонтированного ролика.

Нужно, конечно, быть полным идиотом, чтобы фразу из рекламной интеграции, размеченной в программе отбивкой #реклама, опубликовать как авторское мнение... Нужно быть полным идиотом – или хотя бы немного «Чемпионатом».

На неопределенное время я бойкотирую «Чемпионат». Не потому, что меня обидели; на дураков не обижаются – но совершенно бессмысленно делиться мнением с людьми, которые не понимают смысла произнесенного.

Милые, славные, корявые ***», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?