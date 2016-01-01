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⚽ РПЛ. «Спартак» встретится с «Уралом», «Зенит» сыграет с «Химками», ЦСКА примет «Сочи»

Сегодня, 7 мая, 28-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

«Спартак» на выезде сыграет с «Уралом», «Зенит» примет «Химки», «Нижний Новгород» встретится с «Ахматом», а ЦСКА – с «Сочи».

Россия. РПЛ. 28-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

7 мая, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки

7 мая, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Нижний Новгород – Ахмат (Грозный)

7 мая, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Сочи

7 мая, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону)

8 мая, 14:00 мск

Арсенал (Тула) – Краснодар

8 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

8 мая, 19:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.

Удаление: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 10:36
Комментарии7
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    Рейтинг: +10

    oihyyt 16 минут назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

    0
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    Рейтинг: +63432

    portero 19 минут назад

    Жду продолжения голевой феерии....

    1
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  • ...
    Рейтинг: +910

    хав_бек 2 часа назад

    Крылья сейчас показывают зрелищный футбол. Иногда кажется, что просто игроки понимают друг друга на уровне интуиции.
    Это то, чего не хватает командам, где собраны игроки типа "на уровень выше"

    1
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    Рейтинг: +763

    O-kolesov 2 часа назад

    " Крылья" красавцы.

    1
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    Рейтинг: +1662

    Sviro 3 часа назад

    Не ожидал, если честно. Надеялся на победу Крылышек, но не с таким счётом!! Осинькин создаёт отличную в будущем команду.

    2
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    Рейтинг: +1212

    Дубина > Sviro 2 часа назад

    Вот именно создает!
    А газпром развалит ее))

    0
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    Рейтинг: +14789

    ilichkadr 6 мая, 09:27

    Для Динамо наступает момент истины.

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