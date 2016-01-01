⚽ РПЛ. «Спартак» встретится с «Уралом», «Зенит» сыграет с «Химками», ЦСКА примет «Сочи»

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Сегодня, 7 мая, 28-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.
«Спартак» на выезде сыграет с «Уралом», «Зенит» примет «Химки», «Нижний Новгород» встретится с «Ахматом», а ЦСКА – с «Сочи».
Россия. РПЛ. 28-й тур
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)
7 мая, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Химки
7 мая, 16:30 мск
Нижний Новгород – Ахмат (Грозный)
7 мая, 16:30 мск
7 мая, 19:00 мск
8 мая, 14:00 мск
8 мая, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)
8 мая, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.
Удаление: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?