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⚽ РПЛ. «Спартак» победил «Урал», «Сочи» – ЦСКА, «Зенит» – «Химки»

Вчера, 7 мая, 28-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.

«Спартак» на выезде сыграл с «Уралом» (3:1), «Зенит» принял «Химки» (1:0), «Нижний Новгород» встретился с «Ахматом» (0:1), а ЦСКА – с «Сочи» (0:1).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону)

8 мая, 14:00 мск

Арсенал (Тула) – Краснодар

8 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

8 мая, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Николсон, 11; 0:2 – Николсон, 26; 0:3 – Мозес, 30; 1:3 – Гогличидзе, 55.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сергеев, 13.

Текстовая онлайн-трансляция

Нижний Новгород – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Трошечкин, 74.

Удаления: нет – Уциев, 53.

ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Макарчук, 10.

Удаления: Ахметов, 90+4 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.

Удаление: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 01:19
Комментарии5
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    Рейтинг: +63529

    portero 16 часов назад

    Жду продолжения голевой феерии....

    2
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    Рейтинг: +911

    хав_бек 18 часов назад

    Крылья сейчас показывают зрелищный футбол. Иногда кажется, что просто игроки понимают друг друга на уровне интуиции.
    Это то, чего не хватает командам, где собраны игроки типа "на уровень выше"

    2
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    Рейтинг: +764

    O-kolesov 19 часов назад

    " Крылья" красавцы.

    2
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    Рейтинг: +1663

    Sviro 19 часов назад

    Не ожидал, если честно. Надеялся на победу Крылышек, но не с таким счётом!! Осинькин создаёт отличную в будущем команду.

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    Рейтинг: +14819

    ilichkadr 6 мая, 09:27

    Для Динамо наступает момент истины.

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