⚽ РПЛ. «Спартак» победил «Урал», «Сочи» – ЦСКА, «Зенит» – «Химки»

Жду продолжения голевой феерии....
Вчера, 7 мая, 28-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.
«Спартак» на выезде сыграл с «Уралом» (3:1), «Зенит» принял «Химки» (1:0), «Нижний Новгород» встретился с «Ахматом» (0:1), а ЦСКА – с «Сочи» (0:1).
Россия. РПЛ. 28-й тур
8 мая, 14:00 мск
8 мая, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)
8 мая, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Николсон, 11; 0:2 – Николсон, 26; 0:3 – Мозес, 30; 1:3 – Гогличидзе, 55.
Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сергеев, 13.
Нижний Новгород – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Трошечкин, 74.
Удаления: нет – Уциев, 53.
ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Макарчук, 10.
Удаления: Ахметов, 90+4 – нет.
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.
Удаление: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?