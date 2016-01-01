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⚽ РПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Динамо», ЦСКА и «Сочи» встретятся сегодня

Вчера, 6 мая, матчем «Крылья Советов»«Динамо» (5:2) открылся 28-й тур РПЛ.

Сегодня ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» примет «Спартак».

Россия. РПЛ. 28-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

7 мая, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки

7 мая, 16:30 мск

Нижний Новгород – Ахмат (Грозный)

7 мая, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Сочи

8 мая, 19:00 мск

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону)

8 мая, 14:00 мск

Арсенал (Тула) – Краснодар

8 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

8 мая, 19:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.

Удаления: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 00:35
Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    ikhjkh 12 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +14787

    ilichkadr 15 часов назад

    Для Динамо наступает момент истины.

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