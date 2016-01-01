⚽ РПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Динамо», ЦСКА и «Сочи» встретятся сегодня

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Вчера, 6 мая, матчем «Крылья Советов» – «Динамо» (5:2) открылся 28-й тур РПЛ.
Сегодня ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» примет «Спартак».
Россия. РПЛ. 28-й тур
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)
7 мая, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Химки
7 мая, 16:30 мск
Нижний Новгород – Ахмат (Грозный)
7 мая, 16:30 мск
8 мая, 19:00 мск
8 мая, 14:00 мск
8 мая, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)
8 мая, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.
Удаления: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?