⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА и «Сочи» встретятся завтра

Для Динамо наступает момент истины.
Сегодня, 6 мая, матчем «Крылья Советов» – «Динамо» откроется 28-й тур РПЛ.
Завтра ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» примет «Спартак».
Россия. РПЛ. 28-й тур
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)
6 мая, 18:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)
7 мая, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Химки
7 мая, 16:30 мск
Нижний Новгород – Ахмат (Грозный)
7 мая, 16:30 мск
8 мая, 19:00 мск
8 мая, 14:00 мск
8 мая, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)
8 мая, 19:00 мск
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?