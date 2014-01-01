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⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА и «Сочи» встретятся завтра

Сегодня, 6 мая, матчем «Крылья Советов»«Динамо» откроется 28-й тур РПЛ.

Завтра ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» примет «Спартак».

Россия. РПЛ. 28-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)

6 мая, 18:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

7 мая, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки

7 мая, 16:30 мск

Нижний Новгород – Ахмат (Грозный)

7 мая, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Сочи

8 мая, 19:00 мск

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону)

8 мая, 14:00 мск

Арсенал (Тула) – Краснодар

8 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

8 мая, 19:00 мск

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14766

    ilichkadr 1 час назад

    Для Динамо наступает момент истины.

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