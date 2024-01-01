Зеленов – о возможном сокращении бюджета «Спартака»: «Никаких решений не принято»

Спартак к ФНЛ свой бюджет готовит!...)))
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг новость о решении уменьшить размер клубного бюджета.
Сообщалось, что к 2024 году бюджет спартаковцев может сократиться более чем на половину.
«Никаких решений на счет бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чем вы сказали – ваши предположения, а не факты», – сказал Зеленов.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
- В Кубке России команда дошла до 1/2 финала.
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