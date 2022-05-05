Главные новости дня. Федотов – главный кандидат на замену Ваноли в «Спартаке»; бюджеты ЦСКА и «Спартака» сократятся

«Спартак» может уволить Ваноли, кандидаты на замену – Осинькин, Талалаев и Галактионов.

Форварда «Сельты» Мину приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование.

Федотов – главный кандидат на пост тренера «Спартака» в случае ухода Ваноли. У итальянца есть варианты в Европе.

В России могут возродить Кубок Премьер-лиги в формате Лиги чемпионов.

У «Зенита» будет новый вратарь летом. Выбирают между Лантратовым, Адамовым и Ломаевым.

«Краснодар» может вернуть Комличенко, если «Ростов» не выкупит его у «Динамо» за 3 миллиона.

РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 миллиарда рублей в год.

Генич: «Я был более чем в *** от слов Дзюбы в мой адрес».

Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за 8,5 миллиона. Это рекорд.

Бюджет ЦСКА значительно сократится. Выкуп Языджи под вопросом («Матч ТВ»).

Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на половину.