Главные новости дня. Федотов – главный кандидат на замену Ваноли в «Спартаке»; бюджеты ЦСКА и «Спартака» сократятся

«Спартак» может уволить Ваноли, кандидаты на замену – Осинькин, Талалаев и Галактионов.
Форварда «Сельты» Мину приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование.
Федотов – главный кандидат на пост тренера «Спартака» в случае ухода Ваноли. У итальянца есть варианты в Европе.
В России могут возродить Кубок Премьер-лиги в формате Лиги чемпионов.
У «Зенита» будет новый вратарь летом. Выбирают между Лантратовым, Адамовым и Ломаевым.
«Краснодар» может вернуть Комличенко, если «Ростов» не выкупит его у «Динамо» за 3 миллиона.
РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 миллиарда рублей в год.
Генич: «Я был более чем в *** от слов Дзюбы в мой адрес».
Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за 8,5 миллиона. Это рекорд.
Бюджет ЦСКА значительно сократится. Выкуп Языджи под вопросом («Матч ТВ»).
Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на половину.