Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

«Реал» должен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, согласно статистике

С 2013 года Лигу чемпионов неизменно выигрывает клуб с хотя бы одним хорватом в составе. Среди оставшихся команд в этом сезоне хорват есть только у одной – у «Реала» (Лука Модрич).

В 22:00 по Москве «Бомбардир» начнет прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала между «Реалом» и «Манчестер Сити».

  • Например, в прошлом году ЛЧ взял «Челси» с Матео Ковачичем в составе.
  • В 2013 году хорватскую серию побед в турнире начал Марио Манджукич с «Баварией».
  • «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов.

Фото: телеграм-канал Metaratings.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Надаль после своей победы отправился на «Реал» – «Манчестер Сити». Мадридцы на прошлой неделе при нем стали чемпионами
Модрич, Винисиус, Бензема – в старте «Реала» на матч с «Манчестер Сити»; Де Брюйне, Марез, Жезус выйдут у гостей 2
Лига чемпионов. «Реал» в ответном полуфинале сыграет с «Манчестер Сити» 2
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:56
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +103

    гууд 24 минуты назад

    В этом прервется... победа за ман сити в этом году

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11