В РФС не собираются отказываться от использования полиграфа для проверок судей

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о практике использования полиграфа для проверки арбитров.

«Не пробовал убедить Хачатурянца отказаться от практики использования полиграфа. Потому что сам проходил его четыре раза при приeме на работу и при повышении в должности. У компании были такие правила, я хотел эту должность и принял условия.

Никаких проблем. Лично я не считаю, что мне кто-то должен верить априори, я всегда готов объяснить, что я делаю и зачем. Если проверка проводится тайно и информацию никто не «сливает», то дальше вопрос уже твоего личного отношения.

Когда о таких вещах становится известно заранее, то это некрасиво и неправильно. Эту проблему мы учитываем, и о каких-то проверках никто не знает. Если информация и доходила, то не с нашей стороны. Никакого пространства для трактовок там нет.

И в России, и в других странах есть должности, которые подразумевают проверку на полиграфе. Например, в банках – либо это входной контроль, либо узнают, что двигало человеком, который потерял деньги вкладчиков.

Офицеры и генералы силовых структур, службы безопасности – полиграф используют и в частных, и в государственных компаниях. Иногда эти проверки проходят ежегодно.

Да, эта процедура может утомлять. Люди почему-то думают, будто полиграф даeт ошибочный результат из-за того, что человек может нервничать. Исследование строится не на вопросе: «Продали вы матч или нет?». Тут комплексный психофизический анализ.

Вам задают абсолютно разные вопросы: правдивые и вымышленные, спокойные и не очень. Четыре-пять раз спрашивают с разными формулировками. Фиксируется шесть разных показателей. В том числе сердцебиение, потовыделение и давление.

Если нет очевидного показателя, что вы на одних и тех же вопросах показываете определeнную реакцию, то вас никто ни в чeм обвинять не будет. Если вы нервничаете на протяжении всей проверки, то вам просто скажут прийти в следующий раз.

Допустим, есть пять матчей, в которых у вас пять двоек. А ещe есть один, где вы допустили этическое нарушение. Вы по всем этим матчам будете нервничать одинаково? Это может быть индивидуально.

Полиграф работает не в отношении всех. Есть два процента лжецов, которых невозможно определить. Но никто и не говорит, что полиграф – это единственное доказательство для принятия решений.

Есть ЭСК, есть анализ оценок, есть контекст, есть собранная информация и есть проверка. Какой ещe может быть подход? Нужно понимать, что мы в любом случае будем принимать решение – с полиграфом или без.

Для меня решение о судьбе человека с результатами исследования на полиграфе – более авторитетное, чем принятое просто на анализе матча, ошибок за карьеру и т.п.

Процедура добровольная, и каждый арбитр может сказать: «Я хочу, чтобы по мне приняли решение по результатам оценки работы в матчах и на основании других факторов, но без применения дополнительных средств», – объяснил Каманцев.

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