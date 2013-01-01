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Зарема: «О том, что о еврокубках и Катаре можно забыть, здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Россию официально исключили из международного футбола, и вот посыпались комментарии от деятелей всех уровней – начиная с самого верхнего эшелона, автора «Все нормально», до фигурного «Зато не опозоримся» с империалистическим газовым духом «Мы это запомним».

О том, что о еврокубках и Катаре можно забыть, здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля.

В современном интегрированном мире спорта не бывает такого, что одна страна, лишив другую страну возможности выступать в чемпионатах, а спортсменов – тренироваться, сама как в ни в чем ни бывало продолжает участвовать во всех международных соревнованиях и встречает международные спортивные делегации у себя дома», – написала Зарема в блоге на Sports.ru.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Sports.ru

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Комментарии31
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    Рейтинг: +1860

    Беспонтий 44 минуты назад

    смело
    и глупо только потому что смело
    что пол страны сказать не смело
    произнесла и видимо простилась как умела

    0
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > Беспонтий 42 минуты назад

    пол страны сказать не смело====Такая вот страна. Такие вот порядки.

    0
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    Рейтинг: +14710

    ilichkadr 51 минуту назад

    "не бывает такого, что одна страна, лишив другую страну возможности выступать в чемпионатах, а спортсменов – тренироваться, сама как в ни в чем ни бывало продолжает участвовать во всех международных соревнованиях и встречает международные спортивные делегации у себя дома"
    Зарема, лукавишь однако. У америкосов переняла политику ***** стандартов? Взгляни на состав групп ЧМ-2022 и ты там найдешь Саудовскую Аравию, которая возглавила арабскую коалицию из девяти стран Ближнего Востока, вместе с собратьями по бизнесу долбят Йемен с 2015 года.

    3
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > ilichkadr 45 минут назад

    Какие, какие стандарты ? )))

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    Рейтинг: +14710

    ilichkadr > Феникс 28 27 минут назад

    Д.в_ой ные стандарты. О них политики говорят, а я под ними понимаю несколько другое -окна Овертона.

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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > ilichkadr 23 минуты назад

    Дожили....За слова в.ойна и нужен мир в кутузку сажают.Разве это правильно ?

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    Рейтинг: +14710

    ilichkadr > Феникс 28 12 минут назад

    Да, да... сие слово тоже в звездочки ****** превращают. Чёрного не назовёшь его именем, а афроамериканец как здрасте. Не все же африканцы живут в Америке, как и не все американцы в Африке?
    Дадим ему своё название например янкоафриканец, он же американец в Африке!

    0
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > ilichkadr 6 минут назад

    За слово черный или **** не посадят....А вот за****** вперед и с песней.
    С****** п%****** ************ вот ******и еще ******. Правильно я говорю ?

    0
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    Рейтинг: +63049

    portero 56 минут назад

    Ну это всем понятно, чинуши от футбола просто изображают бурную работу и продолжают воровать деньги, наверное на чартерах протесты в Европу возят и по две недели очереди ждут на прием...

    0
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    Рейтинг: +14180

    Barmaleushka 59 минут назад

    "Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его".

    1
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    Рейтинг: +6433

    sochi-2013 1 час назад

    "с империалистическим газовым духом ". Самка собаки!
    За умную ее держал.
    Вчера было ВТОРОЕ МАЯ! ОДЕССА, мы ЭТО запомним.

    2
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > sochi-2013 1 час назад

    Михуил.Ты не волновайся.Сверху сообщают ----Все по плану.

    0
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > sochi-2013 1 час назад

    И эта...Ты третьим будешь.

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    Рейтинг: +6433

    sochi-2013 > Феникс 28 1 час назад

    Сопля вонючая, ты фамильярничай со своими дружками в подворотне!

    2
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > sochi-2013 1 час назад

    А с тобой Михуил почему нельзя ? Мы ж коллеги )))

    0
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    Рейтинг: +5892

    Добрый Бобер 1 час назад

    Ох! Вот это выдала! Аплодирую стоя!

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    Рейтинг: +6433

    sochi-2013 > Добрый Бобер 1 час назад

    Стоя НА КОЛЕНЯХ перед пиндосами.

    1
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    Рейтинг: +31463

    VVM1964 > sochi-2013 1 час назад

    Тебе даже невдомек, что это ты СВОЮ позу описываешь (((

    2
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 1 час назад

    здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля=======Во дает Зарема.Правду матку в глаза. ))) Вот только здравомыслящих мало.Здесь по комментам это видно.

    5
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    Рейтинг: +571

    _MATRIX_ 1 час назад

    Какая же она редкая мразота. Данный плохо завуалированный способ выразить своё негативное отношение к специальной военной операции тянет на определенные меры в адрес этого существа.

    4
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > _MATRIX_ 1 час назад

    Вот и первый местный не здравомыслящий.)))

    5
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    Рейтинг: +31463

    VVM1964 > _MATRIX_ 1 час назад

    Это " существо " , как ты выражаешься, высказывает свое мнение и уверен не только её, при этом достаточно смело, учитывая наличие во властных структурах людей твоего склада ума, что уже достойно уважения.

    6
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    Рейтинг: +1362

    Хейтер Аларм > Феникс 28 1 час назад

    знаешь, кто кричит о воре, как правило, сам является им...

    3
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    Рейтинг: +1362

    Хейтер Аларм > VVM1964 1 час назад

    глянь на "цивилизованную" украину...там только за вступление в пророссийские телеграм каналы вяжут и в тюрягу бросают(в лучшем случае), но либерахи как обычно недовольны "притеснением свободы слова" в России

    2
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    Рейтинг: +31463

    VVM1964 > Хейтер Аларм 1 час назад

    А зачем мне " на них глядеть ", я хочу смотреть на положительные примеры и на них равняться !

    3
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    Рейтинг: +6433

    sochi-2013 > VVM1964 1 час назад

    . По приказу Генриха Гиммлера от 27 апреля 1940 года в оккупированной Польше был создан концлагерь Освенцим.
    У него тоже было СВОЕ МНЕНИЕ!

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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > Хейтер Аларм 1 час назад

    Ты кого тут хейтишь ? Тут Аларма нету.

    0
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 > sochi-2013 1 час назад

    Ну за это свое мнение он заплатил....А у тебя нет СВОЕГО МНЕНИЯ, только мнение соловьевТВ.

    1
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    Рейтинг: +31463

    VVM1964 > sochi-2013 1 час назад

    У тебя херовые примеры и никаким боком не относящиеся к теме ((( И судя по логике и риторике, ты своего мнения иметь не желаешь (((

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    Рейтинг: +14710

    ilichkadr > _MATRIX_ 19 минут назад

    Толерастия она похлеще демократии. Главный её принцип обмани ближнего, причём так обмани, что и сам в это быстро поверишь.

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    Рейтинг: +6904

    BarStep > VVM1964 18 минут назад

    Ахахаха..
    Типа у тебя есть своё мнение, насмешил..
    А что же ты с хохлом фениксом по одной инструкции одну и ту же мантру бубнишь?!

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