Зарема: «О том, что о еврокубках и Катаре можно забыть, здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала введение новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Россию официально исключили из международного футбола, и вот посыпались комментарии от деятелей всех уровней – начиная с самого верхнего эшелона, автора «Все нормально», до фигурного «Зато не опозоримся» с империалистическим газовым духом «Мы это запомним».

О том, что о еврокубках и Катаре можно забыть, здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля.

В современном интегрированном мире спорта не бывает такого, что одна страна, лишив другую страну возможности выступать в чемпионатах, а спортсменов – тренироваться, сама как в ни в чем ни бывало продолжает участвовать во всех международных соревнованиях и встречает международные спортивные делегации у себя дома», – написала Зарема в блоге на Sports.ru.

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