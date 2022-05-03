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  • Зарема: «О том, что о еврокубках и Катаре можно забыть, здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля»

Зарема: «О том, что о еврокубках и Катаре можно забыть, здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля»

3 мая 2022, 20:19
33

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Россию официально исключили из международного футбола, и вот посыпались комментарии от деятелей всех уровней – начиная с самого верхнего эшелона, автора «Все нормально», до фигурного «Зато не опозоримся» с империалистическим газовым духом «Мы это запомним».

О том, что о еврокубках и Катаре можно забыть, здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля.

В современном интегрированном мире спорта не бывает такого, что одна страна, лишив другую страну возможности выступать в чемпионатах, а спортсменов – тренироваться, сама как в ни в чем ни бывало продолжает участвовать во всех международных соревнованиях и встречает международные спортивные делегации у себя дома», – написала Зарема в блоге на Sports.ru.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (33)
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Добрый Бобер
1651599416
Ох! Вот это выдала! Аплодирую стоя!
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sochi-2013
1651599687
"с империалистическим газовым духом ". Самка собаки! За умную ее держал. Вчера было ВТОРОЕ МАЯ! ОДЕССА, мы ЭТО запомним.
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portero
1651600841
Ну это всем понятно, чинуши от футбола просто изображают бурную работу и продолжают воровать деньги, наверное на чартерах протесты в Европу возят и по две недели очереди ждут на прием...
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ilichkadr
1651601177
"не бывает такого, что одна страна, лишив другую страну возможности выступать в чемпионатах, а спортсменов – тренироваться, сама как в ни в чем ни бывало продолжает участвовать во всех международных соревнованиях и встречает международные спортивные делегации у себя дома" Зарема, лукавишь однако. У америкосов переняла политику ***** стандартов? Взгляни на состав групп ЧМ-2022 и ты там найдешь Саудовскую Аравию, которая возглавила арабскую коалицию из девяти стран Ближнего Востока, вместе с собратьями по бизнесу долбят Йемен с 2015 года.
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ААМ
1651605663
Беда в том, что нет плохих и хороших в этом конфликте. ИДЁТ соревнование в том, кто хуже.
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Валерий1965
1651607608
А вот НАХРЕНА. столько внимания этой сомнительной личности????? Как знаю, всё чего она в жизни добиться - стать женой нужного человека.....
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Vitaga
1651611613
здравомыслящему человеку? это явно не про зарему и федуна - мучают Спартак 20 лет почти а толку минимум.
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Давид59
1651638315
Не ожидал! Смело! Футбольные чинуши может думают также, но говорят то, что положено говорить.
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владимир миронов
1651643851
Правильно сказано,
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