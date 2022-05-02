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Губерниев – о санкциях УЕФА: «Они все уроды и козлы. Надо обрасти мускулами и все вернуть»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губрениев высказался о решении исполкома УЕФА продлить отстранение всех российских команд от участия в международных турнирах.

«А что толку рассуждать? Они все уроды и козлы за то, что нас исключили! Какие у нас есть решения проблемы? Никаких.

Значит, надо договориться. Кто сильный, тот и прав. Нам надо обрасти мускулами и все это вернуть», – сказал Губерниев.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Sport24

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Комментарии10
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    Рейтинг: +9033

    САДЫЧОК 6 минут назад

    Надо убрать с экранов Губерниева , Соловьева .... и всё будет у России отлично !

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    Рейтинг: +10647

    alex1951 16 минут назад

    Урод и козел - это ты.Вместо мозгов у тебя нассано и насрано.....Всюду свой поганый шнобель суешь. Да и лексикон под стать.Деревенского сапожника.
    Придурок-комментатор центрального телевидения...)))

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    Рейтинг: +27

    Miru mir 24 минуты назад

    Молодец Димон. Надо тебе туда где демилитаризация и денацификация.Своим настроем будешь поднимать всех в атаку , впереди бежать с флагом в руках.И никакие крупнокалиберные пулеметы и реактивные системы залпового огня не охладят твоего боевого горячего напора...Давай Димон, поезжай...А потом другие за тебя отомстят.

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    Рейтинг: +7290

    R_a_i_n > Miru mir 19 минут назад

    Не переживай, тебя щас снова забанят)))

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    Рейтинг: +27

    Miru mir > R_a_i_n 16 минут назад

    Спасибо.Успокоил.))) Нас много, всех не забанят.)))

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    Рейтинг: +11909

    ВетеR 25 минут назад

    главное в штаны не наложить, обрастая мускулами ))

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    Рейтинг: +861

    сутулая собака и лисы 29 минут назад

    выдаёте губерниву каску, швабру и один билет до брюсселя.
    поедет всё возвращать.

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    Рейтинг: +3355

    CSKA57 42 минуты назад

    Дима, ты прав!

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    Рейтинг: +27

    Miru mir > CSKA57 19 минут назад

    Ты и красный Rain будете сопровождать Димона в его боевом походе.В атаке закрывайте его своими телами.Вас таких много,вас не жалко--- а он не такой один.

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    Рейтинг: +7290

    R_a_i_n 44 минуты назад

    Увы и ах, но он прав.

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