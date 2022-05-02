Губерниев – о санкциях УЕФА: «Они все уроды и козлы. Надо обрасти мускулами и все вернуть»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губрениев высказался о решении исполкома УЕФА продлить отстранение всех российских команд от участия в международных турнирах.

«А что толку рассуждать? Они все уроды и козлы за то, что нас исключили! Какие у нас есть решения проблемы? Никаких.

Значит, надо договориться. Кто сильный, тот и прав. Нам надо обрасти мускулами и все это вернуть», – сказал Губерниев.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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