Губерниев – о санкциях УЕФА: «Они все уроды и козлы. Надо обрасти мускулами и все вернуть»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губрениев высказался о решении исполкома УЕФА продлить отстранение всех российских команд от участия в международных турнирах.
«А что толку рассуждать? Они все уроды и козлы за то, что нас исключили! Какие у нас есть решения проблемы? Никаких.
Значит, надо договориться. Кто сильный, тот и прав. Нам надо обрасти мускулами и все это вернуть», – сказал Губерниев.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Вспомните все российские клубы за всю историю
Источник: Sport24