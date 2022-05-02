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  • Губерниев – о санкциях УЕФА: «Они все уроды и козлы. Надо обрасти мускулами и все вернуть»

Губерниев – о санкциях УЕФА: «Они все уроды и козлы. Надо обрасти мускулами и все вернуть»

2 мая 2022, 22:40
22

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губрениев высказался о решении исполкома УЕФА продлить отстранение всех российских команд от участия в международных турнирах.

«А что толку рассуждать? Они все уроды и козлы за то, что нас исключили! Какие у нас есть решения проблемы? Никаких.

Значит, надо договориться. Кто сильный, тот и прав. Нам надо обрасти мускулами и все это вернуть», – сказал Губерниев.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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R_a_i_n
1651520600
Увы и ах, но он прав.
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CSKA57
1651520739
Дима, ты прав!
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сутулая собака и лисы
1651521510
выдаёте губерниву каску, швабру и один билет до брюсселя. поедет всё возвращать.
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ВетеR
1651521722
главное в штаны не наложить, обрастая мускулами ))
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alex1951
1651522251
Урод и козел - это ты.Вместо мозгов у тебя нассано и насрано.....Всюду свой поганый шнобель суешь. Да и лексикон под стать.Деревенского сапожника. Придурок-комментатор центрального телевидения...)))
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САДЫЧОК
1651522877
Надо убрать с экранов Губерниева , Соловьева .... и всё будет у России отлично !
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Мася_1989
1651523733
Обрастëм мускулами играя с Факелом и Енисеем! Трепещите Реалы и Ливерпули! Мы вернëмся унижать!
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VVM1964
1651526356
Лучше мозгами обрасти ...
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vmonomah17
1651526561
Иди биатлон комментируй. Это единственное, что у тебя получается в жизни
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GoLenaStop
1651531974
Сказал правильно - надо трудиться и делать свой футбол, от которого зассаут все еврожопейцы и гландосы ! Только так надо и делать. Вставай, Страна Огромная!..
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