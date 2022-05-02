Карасев: «Ошибки бывают, но ситуация больше взрывается медийно. В телеграме много экспертов»

Арбитр Сергей Карасев высказался о критике российских судей

«К судейству приковано большое внимание, с каждым годом говорят больше и больше. У клубов проблемы: иногда свои «заслуги» на нас перекладывают. Но разговоры происходят каждый год. Иногда просто громко: что-то случилось – все подхватили.

С каждым годом проявляется больше активности в соцсетях. Сейчас телеграм-каналы появились – повыскакивало очень много каких-то экспертов. Так что да, ошибки бывают, но ситуация больше взрывается медийно», – сказал Карасев.

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