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Главные новости дня. Игроки «Рубина» полгода не получают зарплату, «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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