Главные новости дня. Игроки «Рубина» полгода не получают зарплату, «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ

РПЛ. ЦСКА проиграл «Ахмату», Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями».

«Спартак» обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.

ЦСКА показал фото окровавленной ноги Акинфеева.

Газизов: «Если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет».

Ловрен хочется остаться в «Зените» на следующий сезон.

Юран получил красную карточку после матча с «Уфой». Он рассказал, за какое слово его удалили.

«Химки» пожелали здоровья Беленову. Он не сдержал слез после травмы от Набиуллина.

Игроки «Рубина» почти полгода не получают зарплату. Из-за этого ушли легионеры («КП»).

Генич – о Дзюбе: «Гниль. Теперь понимаю, почему его ненавидит столько фанатов».

«У нас другие задачи». «Спартак» не будет устраивать «Зениту» чемпионский коридор.