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Комитет по этике РФС готов принять жалобу Генича на слова Дзюбы. Игрок открестился от проигранного спора с комментатором

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что орган готов рассмотреть слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ» Константина Генича. Игрок причислил журналиста к желтой прессе после проигранного спора на желание.

«Информация об этом эпизоде нам пока не поступала. Если будет обращение, то мы будем разбираться», – сказал Андреев.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15514

    житель СПб 7 минут назад

    Полный бред! Что, больше заниматься нечем?

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    Рейтинг: +62

    kostilio 9 минут назад

    что за цирк)))

    0
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