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Оздоев: «В ближайшие 50 лет ни одна команда не выиграет РПЛ 4 раза подряд»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями от чемпионства. Оно стало четверым подряд.

«Великолепные ощущения. В четвертый раз подряд становиться чемпионом — это круто. Спасибо всем, кто верил в команду. Болельщикам в первую очередь, которым поддерживают и переживают за команду. Думаю, что такого достижения не будет в ближайшие 50 лет, чтобы одна команда подряд четыре раза стала чемпионом», – сказал Оздоев.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +162

    rzfxgsk 43 минуты назад

    Он историю вообще знает? Спартак шесть раз подряд становился чемпионом!... Здесь и то зенитовские умудрились опозориться... ну как говорится, какой клуб, такие и игроки :)...

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    Рейтинг: +2475

    acor94 > rzfxgsk 15 минут назад

    Так он про будущее говорит, а не прошлое!

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