⚽ РПЛ. «Зенит» победил «Локо» и стал чемпионом; «Сочи» разгромил «Рубин» (6:0); «Динамо» уступило «Уралу», «Ростов» – «Краснодару»

Вчера, 30 апреля, начался 27-й тур чемпионата России. В субботу состоялись четыре матча.

Игровой день стартовал сразу двумя встречами в 14:00 мск: «Динамо» – «Урал» (2:3) и «Рубин» – «Сочи» (0:6).

В 16:30 мск сыграли «Краснодар» и «Ростов» (2:1), а в 19:30 мск в Санкт-Петербурге встретились «Зенит» и «Локомотив» (3:1).

Россия. РПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

1 мая, 14:00 мск

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Химки – Уфа

1 мая, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

1 мая, 19:00 мск

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Арсенал (Тула) – Нижний Новгород

2 мая, 19:00 мск

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Захарян, 7; 1:1 – Бикфалви, 28; 1:2 – Мишкич, 31; 1:3 – Бикфалви, 67; 2:3 – Н'Жи, 80.

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Рубин (Казань) – Сочи – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Маргасов, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 42; 0:3 – Кассьерра, 52; 0:4 – Заика, 83; 0:5 – Попов, 85; 0:6 – Мелкадзе, 90+2.

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Кривцов, 14; 2:1 – Калинин, 16 (в свои ворота).

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Керк, 4; 1:1 – Сергеев, 27; 2:1 – Малком, 42; 3:1 – Мостовой, 77.

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