Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Крылья Советов», «Ахмат» – ЦСКА

Сегодня, 1 мая, программа 27-го тура РПЛ продолжится тремя матчами. Сначала в Москве встретятся «Спартак» и «Крылья Советов».

Затем сыграют «Химки» и «Уфа», борющиеся за выживание.

Завершат праздничный день «Ахмат» и ЦСКА.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

1 мая, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Уфа

1 мая, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

1 мая, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Нижний Новгород

2 мая, 19:00 мск

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Захарян, 7; 1:1 – Бикфалви, 28; 1:2 – Мишкич, 31; 1:3 – Бикфалви, 67; 2:3 – Н'Жи, 80.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Сочи – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Маргасов, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 42; 0:3 – Кассьерра, 52; 0:4 – Заика, 83; 0:5 – Попов, 85; 0:6 – Мелкадзе, 90+2.

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Кривцов, 14; 2:1 – Калинин, 16 (в свои ворота).

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Керк, 4; 1:1 – Сергеев, 27; 2:1 – Малком, 42; 3:1 – Мостовой, 77.

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Новости по теме
Малком: «У «Зенита» нет самых сложных матчей в чемпионате»
Комитет по этике РФС готов принять жалобу Генича на слова Дзюбы. Игрок открестился от проигранного спора с комментатором
Гилерме: «В РПЛ совсем нет конкуренции. «Зенит» на голову сильнее»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:52
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +2111

    Январь 59 58 минут назад

    Сегодня Спартак победит. И не просто на последних минутах левеньким пеналем или штрафным, а чисто с игры без всяких проверок на Варваре. Спартак сегодня не имеет права проиграть и опозориться перед своими болельщиками. Ставлю ставку на победу Спартака.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +566

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Крылышки сегодня грохнут столетний пищевик. Гыгыгы

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +24528

    vladimir-7 > Конопляных дел мастер 1 час назад

    Тоже очень надеюсь, Крылья Советов, по окончании чемпионата, могут войти в 5-ку лидеров РПЛ и это будет их заслуженное место.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2111

    Январь 59 > Конопляных дел мастер 54 минуты назад

    Ух ты !!! На футбольном сайте - РЕКЛАМА НАРКОТИКОВ?? А ГДЕ АДМИНЫ? А где наркоконтроль? Наркоторговцы уже стах совсем потеряли?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11