⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Урал», «Краснодар» встретится с «Ростовом», «Зенит» сыграет с «Локо»

Сегодня, 30 апреля, начнется 27-й тур чемпионата России. В субботу состоятся четыре матча.
Игровой день стартует сразу двумя встречами в 14:00 мск: «Динамо» – «Урал» и «Рубин» – «Сочи».
В 16:30 мск сыграют «Краснодар» и «Ростов», а в 19:30 мск в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Локомотив».
Россия. РПЛ. 27-й тур
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург)
30 апреля, 14:00 мск
30 апреля, 14:00 мск
Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)
30 апреля, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)
30 апреля, 19:30 мск
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)
1 мая, 14:00 мск
1 мая, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)
1 мая, 19:00 мск
Арсенал (Тула) – Нижний Новгород
2 мая, 19:00 мск