⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Урал», «Краснодар» встретится с «Ростовом», «Зенит» сыграет с «Локо»

Сегодня, 30 апреля, начнется 27-й тур чемпионата России. В субботу состоятся четыре матча.

Игровой день стартует сразу двумя встречами в 14:00 мск: «Динамо» – «Урал» и «Рубин» – «Сочи».

В 16:30 мск сыграют «Краснодар» и «Ростов», а в 19:30 мск в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Локомотив».

Россия. РПЛ. 27-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург)

30 апреля, 14:00 мск

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Рубин (Казань) – Сочи

30 апреля, 14:00 мск

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)

30 апреля, 16:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

30 апреля, 19:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

1 мая, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Уфа

1 мая, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

1 мая, 19:00 мск

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Арсенал (Тула) – Нижний Новгород

2 мая, 19:00 мск

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