Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
2 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Урал», «Краснодар» встретится с «Ростовом», «Зенит» сыграет с «Локо»

Сегодня, 30 апреля, начнется 27-й тур чемпионата России. В субботу состоятся четыре матча.

Игровой день стартует сразу двумя встречами в 14:00 мск: «Динамо» – «Урал» и «Рубин» – «Сочи».

В 16:30 мск сыграют «Краснодар» и «Ростов», а в 19:30 мск в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Локомотив».

Россия. РПЛ. 27-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург)

30 апреля, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Сочи

30 апреля, 14:00 мск

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону)

30 апреля, 16:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

30 апреля, 19:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

1 мая, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Уфа

1 мая, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

1 мая, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Нижний Новгород

2 мая, 19:00 мск

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Новости по теме
Президент УЕФА Чеферин: «Российские спортсмены не должны страдать. Они не виноваты в происходящем» 1
Ломовицкий, Абильдгор и Лисакович – в основе «Рубина»; Терехов, Нобоа и Кассьерра выйдут у «Сочи» 1
Шиманьски, Захарян и Смолов – в старте «Динамо»; Шатов и Бикфалви сыграют у «Урала»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:20
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11