⚽ РПЛ. «Арсенал» и «Нижний Новгород» закроют 27-й тур

Сегодня, 2 мая, состоится заключительный матч 27-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Нижним Новгородом».

Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Арсенал (Тула) – Нижний Новгород

2 мая, 19:00 мск

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Захарян, 7; 1:1 – Бикфалви, 28; 1:2 – Мишкич, 31; 1:3 – Бикфалви, 67; 2:3 – Н'Жи, 80.

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Рубин (Казань) – Сочи – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Маргасов, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 42; 0:3 – Кассьерра, 52; 0:4 – Заика, 83; 0:5 – Попов, 85; 0:6 – Мелкадзе, 90+2.

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Кривцов, 14; 2:1 – Калинин, 16 (в свои ворота).

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Керк, 4; 1:1 – Сергеев, 27; 2:1 – Малком, 42; 3:1 – Мостовой, 77.

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Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Горшков, 30 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 61 (с пенальти); 2:1 – Соболев, 83.

Химки – Уфа – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кухарчук, 31; 1:1 – Агаларов, 90+2 (с пенальти).

Удаление: Набиуллин, 12 – нет.

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 46; 2:0 – Бериша, 90+7.

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