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⚽ РПЛ. «Арсенал» и «Нижний Новгород» закроют 27-й тур

Сегодня, 2 мая, состоится заключительный матч 27-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Нижним Новгородом».

Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Арсенал (Тула) – Нижний Новгород

2 мая, 19:00 мск

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Захарян, 7; 1:1 – Бикфалви, 28; 1:2 – Мишкич, 31; 1:3 – Бикфалви, 67; 2:3 – Н'Жи, 80.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Сочи – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Маргасов, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 42; 0:3 – Кассьерра, 52; 0:4 – Заика, 83; 0:5 – Попов, 85; 0:6 – Мелкадзе, 90+2.

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Кривцов, 14; 2:1 – Калинин, 16 (в свои ворота).

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Керк, 4; 1:1 – Сергеев, 27; 2:1 – Малком, 42; 3:1 – Мостовой, 77.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Горшков, 30 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 61 (с пенальти); 2:1 – Соболев, 83.

Химки – Уфа – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кухарчук, 31; 1:1 – Агаларов, 90+2 (с пенальти).

Удаление: Набиуллин, 12 – нет.

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 46; 2:0 – Бериша, 90+7.

Текстовая онлайн-трансляция

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 10:14
Комментарии9
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  • ...
    Рейтинг: +62885

    portero 23 часа назад

    ЦСКА в хоккее чемпионы, причём заслуженно, Магнитка вела в серии за счёт сумашедшей самоотдачи и удаче. по игре ЦСКА сильнее.
    в футболе надо проиграть и пропустить вперед Краснодар, они играют лучше....

    1
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    Рейтинг: +2114

    Январь 59 1 мая, 10:48

    Сегодня Спартак победит. И не просто на последних минутах левеньким пеналем или штрафным, а чисто с игры без всяких проверок на Варваре. Спартак сегодня не имеет права проиграть и опозориться перед своими болельщиками. Ставлю ставку на победу Спартака.

    1
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    Рейтинг: +588

    Конопляных дел мастер 1 мая, 10:00

    Крылышки сегодня грохнут столетний пищевик. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +24534

    vladimir-7 > Конопляных дел мастер 1 мая, 10:12

    Тоже очень надеюсь, Крылья Советов, по окончании чемпионата, могут войти в 5-ку лидеров РПЛ и это будет их заслуженное место.

    2
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    Рейтинг: +2114

    Январь 59 > Конопляных дел мастер 1 мая, 10:53

    Ух ты !!! На футбольном сайте - РЕКЛАМА НАРКОТИКОВ?? А ГДЕ АДМИНЫ? А где наркоконтроль? Наркоторговцы уже стах совсем потеряли?

    1
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    Рейтинг: +1144

    Дубина > Конопляных дел мастер 23 часа назад

    гав гав гав

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    Рейтинг: +588

    Конопляных дел мастер > Дубина 20 часов назад

    Филл, ты что вчера не поздравил Зенит с очередным чемпионством? Гыгыгы

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    Рейтинг: +1144

    Дубина > Конопляных дел мастер 19 часов назад

    Я поздравлял)

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    Рейтинг: +1144

    Дубина > Конопляных дел мастер 19 часов назад

    Особенно дзюбу!!!!

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