Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

Тен Хаг попросил «МЮ» не отвлекать его от работы в «Аяксе» (ESPN)

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг провел беседу с руководством английского клуба.

Голландский специалист попросил не отвлекать его от работы в «Аяксе», который борется с ПСВ за чемпионство в Эредивизие.

Тен Хаг хочет, чтобы его не беспокоили как минимум за 48 часов до матчей.

  • Тренер заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».
  • Он возглавит команду по окончании этого сезона.
  • «Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов, набрав 75 очков в 30 турах.
  • ПСВ идет на 2-м месте в лиге с 71 баллом.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Рангник: «С нетерпением жду возможности помочь тен Хагу сделать «Манчестер Юнайтед» топ-клубом» 6
Тен Хаг планирует в первую очередь навести порядок в раздевалке «МЮ» 2
Ван де Бек летом вернется в «МЮ». Тен Хаг рассчитывает на него (The Telegraph) 2
Источник: ESPN

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11